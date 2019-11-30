العثور على جسم مشبوه في باريس وإخلاء إحدى محطات المترو

قامت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، مساء الجمعة، بإخلاء إحدى محطات المترو بعد العثور على حقيبة مشبوهة، وفقا لما أفادت به روسيا اليوم.





وأشارت الشركة إلى أنه تم إخلاء محطة مترو "غار دو نور" (Gare du Nord) شمالي العاصمة باريس، لمدة 40 دقيقة، بعد العثور على جسم مشبوه.





وأوضحت أن هذه تعد المرة الثانية أو الثالثة التي يعثرون فيها على جسم مشبوه خلال نفس اليوم.





يأتي هذا بعد حادثتي طعن، الجمعة، في بريطانيا وهولندا، أسفرتا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.