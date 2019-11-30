راتب الطبيب 12 ألف.. وانخفاض أسعار السلع التموينية.. أبرز أخبار التوك شو يوم الجمعة

كتب: أمنية فوزي - هدى عبدالرازق - جرجس ميلاد

ولت برامج "التوك شو" مساء الجمعة، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





تعرف على موعد تخفيض أسعار السلع التموينية (فيديو)

أعلن الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أن راتب الطبيب المقيم في نظام التأمين الصحي الشامل يتقاضى 12 ألف جنيه بدلا من 2500 جنيه.





معارض تركي: أردوغان سرق 50 مليار دولار وأنفقهم على الإرهابيين (فيديو)

وكشف عادل رزين، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بالغرفة التجارية، إن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقات التموينية سيطبق اعتبارًا من الأحد المقبل، موضحا أن سعر الزيت أصبح 17 جنيها أي انخفض جنيهين، والسكر 8،5 جنيه، والدقيق 6،5 جنيه، والأرز أصبح 8 جنيهات.





الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت.. وتؤكد: هذا المناطق ستشهد سقوط أمطار

كما عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد إعلان معارض تركي أن الرئيس أردوغان قد سرق 50 مليار دولار وأنفقها على الإرهابيين بسوريا.





"كنت ببيع جرايد وأقشر بصل في المطاعم".. هاني عازر يتحدث عن بداياته (فيديو)

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الجمعة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019، حيث متوقع أن يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

وتحدث المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامجه "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، عن بداياتات حياته في ألمانيا، قائلًا: "أول ما جيت ألمانيا ماكنش معايا لغة"، لافتًا إلى أنه كان في الفرقة الثالثة بالجامعة وقتها.

