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خالد عكاشة: الدولة نفذت نحو 15% من خطتها التنموية في إقليم قناة السويس

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
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خالد عكاشة
خالد عكاشة
هدى عبدالرازق
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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن مصر انفتحت على خارطة تنميتها بشكل كلي، حيث أن التنمية لم تعد تقتصر على العاصمة فقط كما كان في السابق، مضيفا أن مصر تقتحم ملفات ومناطق جديدة.

وأشار "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن إقليم قناة السويس يضم 4 محافظات، حيث تتجه الدولة لتطويره وتحسين البنية التحتية به، وإقامة المشروعات القومية التي تخدم مصر بأكملها.

وأوضح الخبير الأمني، أن الدولة نفذت نحو 15% من خطتها التنموية في إقليم قناة السويس، وتعمل على تنفيذ باقي الخطة التنموية له على مدار السنوات القادمة، معقبا: "الدولة وضعت يدها على كل المناطق ولا يعلو سوى صوت الشغل والبناء والنمو"، مؤكدا أن حركة التنمية تساهم في تجفيف منابع اليأس وضرب المعنويات.
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