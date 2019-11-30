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"ورم في الوجه".. تفاصيل جديدة حول مرض نيللي كريم وتطورات حالتها الصحية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
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أوضحت الفنانة نيللي كريم تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها الأيام الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى إنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يومًا.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي"، مشيرة إلى أن العلمية التي خضعت لها "دقيقة" جدًا".

وطمأنت نيللي كريم جمهورها" وقالت إنها تريد أن تشكر الناس على سؤالهم عنها".

يشار إلى أن نيللي كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تقف فيها وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي".


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الكلمات المفتاحية

ورم وجه نيللي كريم مريضة الفجر الفني

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