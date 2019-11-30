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مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:29 ص
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عبدالقادر عرابي
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تنطلق اليوم السبت 30 نوفمبر، الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تبدأ الجولة ظهر السبت بمواجة مانشستر سيتي مع مضيفه نيوكاسل يونايتد.
وتشهد الجولة عدة مبارايات قوية من العيار الثقيل، حيث يستضيف ليفربول المتصدر ضيفه برايتون، ويستضيف نادي تشيلسي صاحب المركز الثالث فريق وست هام يونايتد، كما يواجه نادي توتنهام ضيفه بورنموث.
كما يستضيف ليستر سيتي المتألق صاحب المركز الثاني فريق إيفرتون، فيما يحل أرسنال ضيفاً على نادي نوريتش سيتي، بينما يتقابل نادي مانشستر يونايتد وضيفه أستون فيلا، وإليكم البرنامج الكامل (بتوقيت القاهرة) لمواجهات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
مباريات السبت
1- نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (ملعب سان جيمس بارك) الساعة الثانية والنصف ظهراً.
2- تشيلسي – وست هام يونايتد (ملعب ستامفورد بريدج) الساعة الخامسة مساء.
3- بيرنلي – كريستال بالاس (ملعب تيرف مور) الساعة الخامسة مساء.
4- ليفربول – برايتون (ملعب أنفيلد رود) الساعة الخامسة مساء.
5- توتنهام – بورنموث (ملعب توتنهام) الساعة الخامسة مساء.
6- ساوثهامبتون – واتفورد (ملعب سانت ماري) الساعة السابعة والنصف مساء.
مباريات الأحد
1- نوريتش سيتي – أرسنال (ملعب كارو رود) الساعة الرابعة مساء.
2- ولفرهامبتون واندررز – شيفيلد يونايتد (ملعب مولينوكس) الساعة الرابعة مساء.
3- مانشستر يونايتد – أستون فيلا (ملعب أولد ترافورد) الساعة السادسة والنصف مساء.
4- ليستر سيتي – إيفرتون (ملعب كينج باور) الساعة الرابعة مساء
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