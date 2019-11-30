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اسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2019 بعد ارتفاع مفاجئ في سعر الجرام

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2019
اسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2019
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الذهب  اليوم السبت 30 -11-2019 في مصر استقرار، بعدما حققت ارتفاعات على مدار تعاملات الاسبوع الماضي بلغت 7 جنيه في الجرام.

 

اسعار الذهب اليوم السبت 30 -11-2019 :

جائت  متوسط  اسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2019 في محلات الصاغه كالاتي:

تراوح سعر الذهب  اليوم السبت 30-11-2019 "عيار 21": بين 655 جنيه للجرام إلى 657 جنيه للجرام.

تراوح سعر الذهب اليوم السبت 30-11-2019 "عيار 24":  بين 757 جنيه إلى 758 جنيه للجرام.

تراوح سعر الذهب  اليوم السبت 30-11-2019 "عيار 18": بين 556 إلى 557 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5255 جنيه للجرام في المتوسط.

 

اسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي

وكانت اسعار الذهب المحلية شهدت ارتفاعات ترواحت في المتوسط بقيمة 7 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بعدما شهد السعر العالمي صعودا بسب توترات السياسية بين الصين وامريكا التى قد تدفع لفشل المفاوضات التجارية.

 

 اسعار الذهب العالمي:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في اخر تعاملاتها  يوم أم  الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين..

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول. وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%.

 

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

 

 

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