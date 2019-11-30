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اسعار الدولار اليوم السبت 30-11-2019 بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:02 ص
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اسعار الدولار اليوم السبت 30-11-2019
اسعار الدولار اليوم السبت 30-11-2019
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 30-11-2019، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الاسبوع الماضي بلغت قرشا واحد.

 

 

اسعار الدولار اليوم السبت 30-11-2019 بالبنوك

 

سجلت اسعار صرف الدولار اليوم السبت 30-11-2019 استقرار ، حيث بلغت نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع فب بنك المصري الخليجي ومصر ايران،  وحقق في بنوك بنك قناة السويس و كريدي اجريكول  المصرف المتحد نفس الاسعار، بينما حقق في بنك البركة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع،  وبلغ في البنك الأهلى وبنك مصر  نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وحقق في البنك العربي الافريقي  والبنك التجاري الدولي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

 

اسعار الدولار ترتفع قرشا الاسبوع الماضي :

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وأظهرت  تقارير من البنك المركزي، أن الدولار شهد ارتفاعا بقيمة 1 قرشا أمام الجنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضي، ليسجل بنهاية تعاملاته نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه بعدما كان قد بدأ تعاملاته عند مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

  اسعار الدولار اليوم السبت 30-11-2019 بجمبع البنوك

 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0607

16.1841

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17
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