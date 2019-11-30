مدرب الهلال السعودي: جاهز لـ"كلوب" وهدفي مونديال الأندية



تحدث السويسري رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال، عن مشاركة فريقه المنتظرة في مونديال كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.



وتوج الفريق الأول للكرة بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.



وقال المدرب الروماني في تصريحات لقناة "digisport" الرومانية "كأس العالم للأندية تجربة جديدة على الهلال، ويحلم بها الكثير من المدربين، وسأعمل جيدا لأكون مستعدا لمواجهة يورجن كلوب مدرب ليفربول، فقد بدأت بالفعل في جمع المعلومات عن الفرق التي من المتوقع أن نواجهها".





وأضاف: "بعدما حققنا اللقب الآسيوي وبمجرد وصولي إلى الرياض طلبت مني الإدارة ومشجي النادي التتويج بكأس العالم للأندية.. لا أعرف ماذا سأفعل بعد كأس العالم للأندية، أشعر بأنني غير طبيعي بسبب النتائج الجيدة التي حققتها، قأنا وسعيد للغاية، وأشعر بأنني في حالة جيدة".



ويستعد الهلال لمواجهة فريق الترجي التونسي قي افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنغو البرازيلي.