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"التأمين الصحي الشامل" يكشف مفاجأة سارة: خصومات تصل إلى 50% (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
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التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
أمنية فوزي
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قال الدكتور إيهاب أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم هيئة التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تتميز بأنها أصبحت تتعاقد مع كل مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، المستشفيات الجامعة، مستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات التابعة لهيئات معينة.

وأضاف "أبو المجد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي راضوان، ببرنامج "مساء "dmc، على فضائية "دي إم سي"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة التأمين الصحي، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل ينص على التعاون مع مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنهم انتهوا من التعاقد مع القطاع الخاص في بورسعيد، موضحا أن أسعار تعاقدات خدمة التأمين الصحي الشامل تكون بخصومات تترواح من 25 إلى 50%، مع ضمان نفس مستوى تقديم الخدمة.
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الكلمات المفتاحية

خصومات تأمين صحى التامين الصحى الشامل الجديد

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