سرقة ٢٧ برج كهرباء "ضغط عالي" تحت الإنشاء.. تعرف على التفاصيل

فوجئ مسوؤلي الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "ايليجكت" التابعة لقطاع الأعمال، بسرقة ٢٧ برج كهرباء ضغط عالي "تحت الإنشاء" من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق "الكريمات - الزعفرانة" القديم، نطاق عمل الشركة، ونطاق قسم شرطة عتاقه بمديرية أمن السويس، واتهم مسوؤلي الشركة عامل حراسة الأبراج بالتقصير في تأمينها ومتابعتها.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا من هيثم محمد عبد المنعم نصار، 39 عام، محامي الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "ايليجكت"، التابعة لقطاع الأعمال، ومقرها شارع يوسف الجندي باب اللوق، القاهرة، باكتشاف مسئولي الشركة سرقة عدد 27 برج كهرباء ضغط عالي "تحت الإنشاء" من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق الكريمات - الزعفرانة القديم، نطاق قسم شرطة عتاقه بمديرية أمن السويس، وأن الشركة لم تقم بالإبلاغ أو تحرير أي محاضر بالواقعة.



وأقر "عبد العزيز. أ. ح. ط" 54 عام، فني أول تركيبات كهربائية بذات الشركة، والمسئول عن المرور ومتابعة الأعمال بتلك الأبراج، مقيم شبين الكوم بالمنوفية، أن الأبراج المسروقة كانت بحراسة "عيد. ر. ع" 39 عام، عاطل، مقيم الكريمات بالجيزة، وانتهى العقد المحرر بينه وبين الشركة نهاية العام الماضي، ولم يجدد له نظرًا لسرقة بعض المحتويات الخاصة بالأبراج أثناء حراسته لها، وحاليًا بدون حراسة، وأنه لم يقم بالمرور عليها منذ قرابة شهر تقريبًا حتى اكتشاف الواقعة، واتهم مسوؤلي الشركة عامل الحراسة بالتقصير الجسيم في تأمين خطوط الكهرباء، وعدم المتابعة، وعدم الإبلاغ في حينه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 59 أحوال مركز بنى سويف، وجار إرسال المتهم لقسم عتاقة، بمديرية أمن السويس للاختصاص والعرض على النيابة العامة.