"موت وحوادث وشائعات".. أحداث رافقت الفنانين في ليالي نوفمبر الحزينة

يشتهر شهر نوفمبر ببداية الوقوع في الحب والبداية الجديدة لحياة سعيدة، ولذلك يطلق عليه "سويت نوفمبر"، ولكن يبدو أن نوفمبر أراد أن يكشف عن وجهه الآخر للفنانين، فبعضهم من تفاجأ بالشائعات والآخر اصطدم بالحوادث الأليمه ومنهم من ذاق مرارة الفراق وفئة أخرى اختارهم الموت وخطفهم من عالمنا.



يستعرض لكم "الفجر الفني" أبرز هذه الأحداث.



زينة تعلن عن إصابتها بمرض في عينها



فاجأت الفنانة زينة متابعيها، بإصابتها بمرض في عينها ما أدى لضرورة ارتدائها لنظارة طبية في الأماكن ذات الإضاءة العالية.



ونشرت وقتها زينة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وهي ترتدي نظارة طبية، وعلقت قائلة: ونشرت زينة صورة لها بنظارتها، وعلقت قائلة: جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في أي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع".



وأضافت: المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة.. قلت له أُمال لمّا أعجز وأبقي كركوبة هاتعمل إيه قالي إنتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني أنت وأخوك أحلى حاجة في حياتي، الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس".



الموت يفجع الفنان أكرم حسني بوفاة والده



وقد ذاق الفنان أكرم حسني في شهر نوفمبر، مرارة الفراق بعد وفاة والده والذي أعلن عنها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد حرص نجوم الفن على مساندته في أزمته وتقديم واجب العزاء له.





رحيل هيثم أحمد زكي يشكل صدمة كبيرة بالوسط الفني



وبدأ شهر نوفمبر في تغيير جلده وقرر أن يكشف لنا عن لياليه الحزينة بخبر صاعق للجميع وهو وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي رحل نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ومات وحيدًا في شقته بعدما كان يعاني من مغص شديد بالمعدة، وهو مااضطره للذهاب إلى الصيدلي، والذي أعطاه دواء وتوفى بعده هيثم.



وسادت حالة من الحزن الشديد بالوسط الفني بعد هذا الخبر المفزع، وانهارت خطيبته إنجي في العزاء الخاص به.



وفاة المخرج أحمد خضر



وقد رحل عن عالمنا في هذا الشهر المخرج أحمد خضر بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاته، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية.



شائعة وفاة سوزان مبارك



وقد تعرضت زوجة الرئيس الأسبق سوزان مبارك لشائعة وفاتها وذلك بعدما تم نقلها إلى المستشفى ودخولها في العناية المركزة ومعاناتها من حالة صحية حرجة، ولكن قام نجلها علاء مبارك بتكذيب هذه الأخبار الغير صحيحة.



شائعة وفاة الفنان هادي الجيار



ولم يسلم الفنان هادي الجيار من الشائعات، حيث تداول البعض خبر وفاته عبر منصات السوشيال ميديا بالتزامن مع تدهور حالته الصحية، الأمر الذي نفاه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.



وفاة شقيقة فيفي عبده



واختتم شهر نوفمبر أحداثه الحزينة، بوفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده، وانهيارها في الجنازة أثناء توديعها.





سرقة شقة والدة هالة صدقي



كشفت الفنانة هالة صدقي خلال شهر نوفمبر عن تعرض شقة والدتها للسرقة، وذلك للمرة الثامنة ،حيث نشرت هالة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" عدة مقاطع فيديو أعلنت فيها أن السارق تمكن من سرقة كل الكريستالات المتواجدة بالمنزل.



إصابة رامي جمال بالبُهاق



في بداية شهر نوفمبر أعلن الفنان رامي جمال عن إصابته بمرض البُهاق، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ووضع مُحبيه أمام أمرين هما أن يعتزل الغناء أو تقبل شكله بعدما تظهر عليه أعراض ذلك المرض.



مرض محمد هنيدي



خضع محمد هنيدي في ذلك الشهر لعملية جراحية في الفك، وفور انتشار ذلك الخبر، حرص محمد هنيدي على طمأنة مُحبيه على صحته، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى، وعلق على الصورة قائلاً :"الحمد لله قومنا بالسلامة".



شائعة وفاة محمد فاروق شيبا



لم يسلم الفنان محمد فاروق شيبا الشهير بسيد شيبا من الشائعات، حيث انتشرت شائعة تزعم وفاته، وذلك بالتزامن مع وفاة شقيقه، وتصدر بسبب تلك الشائعة تريند "جوجل".



إصابة نيللي كريم بمرض في الوجه



وفي ذلك الشهر كشفت نيللي كريم عن تعرضها لمرض في الوجه، وأكدت نيللي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك الروسية إنها قامت باستئصال ذلك الورم.



وتابعت نيللي قائلة: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي"، ثم وجهت الشكر لكل من قام بالسؤال عنها.



مرض محمد فؤاد



بعد تسريب أغنية "استحملتني"، المُقرر طرحها في ألبوم "يا سلام" تعرض محمد فؤاد إلى أزمة صحية خطيرة، نُقل على أثرها إلى إحدي غُرف العناية المُركزة بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة لتعرضه إلى ارتفاع في ضغط الدم.



شائعة وفاة عادل إمام



لم يسلم الزعيم أيضًا من الشائعات، فكل فترة تخرج علينا شائعة تزعم وفاة الزعيم، لكن هذه المرة قرر الزعيم أن ينفي تلك الشائعة بطريقة جديدة، حيث نشر نجله رامي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر الزعيم في الفيديو وهو مُنهمك في التدخين، وقراءة السيناريو الخاص بمسلسله الجديد "فلانتينو"



شائعة وفاة حسن حسني



ولم يسلم الفنان حسن حسني من شائعة الوفاة، حيث انتشرت شائعة تزعم تدهور حالته الصحية مما أدي إلى وفاته، وأعرب حسن حسني عن انزعاجه من مروجي تلك الشائعات، وذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب،مُشيرًا أن تلك الشائعات تؤثر عليه نفسيا، حيث قال : "لقيت ولادي جايين الساعة 1 بالليل مخضوضين عليا جدا بسبب خبر موتي،ليه يخض الأولاد وحبايبي وصحابي"، موضحًا أنه لا يعلم من يقوم بترويج تلك الشائعة كل فترة، مُضيفًا: "ليه يعمل فيا كده أنا مأذتهوش ومعرفش هو مين أساسا، وكل أسبوعين يموتني".



وفاة زوجة عبد الرحمن أبو زهرة



وذاق الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مرارة الفقد برحيل زوجته التي توفيت في أواخر شهر نوفمبر، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندته وتقديم واجب العزاء له.