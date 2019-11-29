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وسائل إعلام هولندية: لا مؤشرات على أن حادث الطعن في لاهاي "إرهابي"
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:42 م
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الفجر
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أفادت وسائل إعلام هولندية، مساء الجمعة، أنه لا مؤشرات على أن حادث الطعن في الشارع التجاري في لاهاي عمل إرهابي.
هذا وأعلنت الشرطة الهولندية، مساء الجمعة، إصابة عدة أشخاص بعملية طعن في أحد الشوارع التجارية في لاهاي، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز عربية".
ويذكر أن نقلت وكالة " دي تلجراف" الهولندية أن الشرطة أعلنت أنها اعتقلت، رجلين تتراوح أعمارهما بين 20 و34 عاما، للاشتباه في أنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي عن طريق سترات ناسفة وسيارت مفخخة.
وأصدرت محكمة هولندية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، على رجل باكستاني الأصل، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم يستهدف رئيس حزب "من أجل الحرية" الهولندي غيرت فيلدرز.
سبق أن حكمت المحكمة الهولندية في لاهاي، الأسبوع الماضي، أنه على الدولة بذل الجهود لإعادة 56 طفلا من 23 امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية شمالي سوريا، وتستأنف هولندا ضد هذا الحكم.
ويذكر أن نقلت وكالة " دي تلجراف" الهولندية أن الشرطة أعلنت أنها اعتقلت، رجلين تتراوح أعمارهما بين 20 و34 عاما، للاشتباه في أنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي عن طريق سترات ناسفة وسيارت مفخخة.
وأصدرت محكمة هولندية، الأسبوع الماضي، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، على رجل باكستاني الأصل، بتهمة الإعداد لتنفيذ هجوم يستهدف رئيس حزب "من أجل الحرية" الهولندي غيرت فيلدرز.
سبق أن حكمت المحكمة الهولندية في لاهاي، الأسبوع الماضي، أنه على الدولة بذل الجهود لإعادة 56 طفلا من 23 امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية شمالي سوريا، وتستأنف هولندا ضد هذا الحكم.
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