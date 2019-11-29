Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الرياضة ومستشار رئيس الجمهورية يشهدان حفل افتتاح المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية بالغردقة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، والدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر حفل انطلاق تصفيات المرحلة الختامية للأولمبياد الرياضي الأول للمحافظات الحدودية بالصاله المغطاة بمدينة الغردقة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كل من الإتحاد المصري للجامعات، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، والاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

ويشارك في الاولمبياد 650 لاعب ولاعبة من محافظات "البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء، وشمال سيناء"، والتي تستمر فيها المنافسات حتى 2 ديسمبر المقبل

اكد وزير الشباب والرياضة ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية للدولة من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة فى المحافظات الحدودية بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

مضيفا أن هذه البطولة تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية، والعمل علي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب بالإضافة الي إكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروعات وبرامج الوزارة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن ما تشهده البلاد من تنمية شاملة في مختلف القطاعات وخدمات ومشروعات في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انما هو موجه ومخصص لأبناء مصر في جميع المحافظات، مقدمًا الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين على مشاركته في افتتاح فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية وحرصه الدائم على دعم المحافظات الحدودية.

فيما نقل اللواء أحمد جمال الدين تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المشاركين في فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، مشيرًا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه سنويًا بالمحافظات الحدودية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وفى هذا السياق، قدم مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الجهود المبذولة على صعيد البرامج والمشروعات المقدمه لأبناء المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أهمية تنمية وعي الشباب وتثقيفهم من خلال العديد من المشروعات ومنها اللقاءات الشبابية.

ومن جهتها، رحبت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر بمستشار الرئيس ووزير الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن أولمبياد المحافظات الحدودية لعام 2019، يأتي في إطار حرص الدولة على تنمية المناطق الحدودية، كما يهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات، بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بطابور عرض المحافظات المشاركة، وفقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلي عروض فنية وشعبية لابناء المحافظات الحدودية

يذكر أن برنامج المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية، انطلقت منافساتها في ثلاثة ملاعب هي ملاعب المدينة الشبابية ونادي الرياضات البحرية والصالة المغطاة بمدينة الغردقة بمشاركة أبناء محافظات البحرالأحمر وأسوان والوادي الجديد ومرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء.


وعلي هامش البطولة قام الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد جمال الدين بتفقد المشاريع المقامة علي هامش برنامج اولمبياد المحافظات الحدودية، بمشاهدة فعاليات من دوري اللجان الرياضية الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة في ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة.

كما شملت الزيارة تفقد مشروع "ايجي كامب" للتدريب وصقل المهارات، في إطار تدعيم قيم والولاء والانتماء، وذلك بنادي الرياضات البحرية.

وشهد وزير الرياضة ومستشار رئيس الجمهورية بعض من منافسات الاولمبياد في كرة القدم الخماسية، كرة قدم شاطئية، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية،اليد،تنس الطاولة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

كما تفقدا معرض للمشغولات اليدوية وبعض الاعمال الفنية لأبناء المحافظات الحدودية

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب، صباح غد السبت، فعاليات مهرجان المشي لجميع المشاركين الذي ينطلق من ميدان الأكوافن مرورا بشارع الشيراتون وحتى المارينا السياحي، ويليها ندوة بعنوان الملعب الكبير.

وتستكمل الفعاليات يوم الأحد، على أن يختتم البرنامج وتغادر الوفود المشاركة يوم الإثنين المقبل.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عزة الدري وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطلائع، نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم.. طرد أيمن أشرف

منذ حوالي 3 ساعات

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 5 ساعات

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 8 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

02:40 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

08:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status