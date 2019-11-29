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الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:34 م
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القافلة
القافلة
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أقامت لجنة الدعم الطبي والإنساني التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة قافلة طبية بجمعية الفرقان الخيرية بالدرافيل في قرية الحفير والأمل بمركز بلقاس، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير على مدار يومين لخدمة أهالي القرية.

وجاءت القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة تامر أبو السعد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ناريمان النشار أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة الطبية وعضو بلجنة الدعم الطبي والإنساني.

وضمت القافلة تخصصات الأمراض الباطنة، طب الأطفال، المسالك البوليه والكلى، عظام، الجراحة العامه، أمراض النساء والتوليد، الروماتيزم والتأهيل.

وجرى توقيع الكشف على ١٠٠٠ حالة وتحويل ٥٠ آخرين لمستشفيات أخرى، وذلك بناء على البروتوكول الموقع مع مؤسسة مصر الخير ستتكفل بالعلاج المطلوب.
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
الكشف على 1000 حالة في قافلة جامعة المنصورة بقرية الحفير
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الكلمات المفتاحية

قرية الحفير قافلة طبية جامعة المنصورة بلقاس أمراض النساء

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