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عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:29 م
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه عقب خسارة الفريق الأحمر مساء اليوم أمام النجم الساحلي.

وخسر الأهلي مساء اليوم أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ستاد "رادس".

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة بأن حالة الطرد أثرت بشكل سلبي على مجريات المباراة، وصعب من مهمة الفريق الأحمر في اللقاء.

وأضاف بأن فريقه قدم شوطًا أول جيدًا مشيرًا إلى أن توقيت الهدف الذي سجله النجم الساحلي كان صعب جدًا.

وتابع بأن الجميع محبط جدًا بعد الخسارة، مشيدًا في الوقت ذاته بالنجم الساحلي والطريقة الدفاعية التي أدى بها المباراة وتحديدًا عقب إحراز الهدف.

وأكمل المدرب السويسري حديثه في المؤتمر الصحفي بأن أداء الفريق في الناحية الهجومية في بداية اللقاء كان جيدًا.

ورفض المدرب السويسري التعليق على قرار حكم اللقاء وقيامه بطرد أيمن أشرف في الدقيقبة 13 من الشوط الأول، مطالبًا فريقه بالتركيز في الفترة المقبلة.
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فايلر طرد أيمن أشرف اليمن الدوري الافريقي الاهلي امام النجم الساحلي الأهلي

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