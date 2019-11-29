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السوق السعودي يخسر 9 مليار جنيه مع اقتراب انتهاء اكتتاب أرامكو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:22 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تراجعا خلال تعاملات هذا الاسبوع في الوقت الذي اوشك فيه أكتتاب شركة ارامكو على الأنتهاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 2.52% خاسراً 203.55 نقطة ليغلق عند مستوى7859.06 نقطة، حيث بلغ حجم التداول ببورصة السعودية 549.66 مليون سهم بقيمة 15.06 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ  إجمالي حجم الخسائر  في القيمة السوقية للسوق نحو بنحو 53.7 مليار لتصل إلى 1.844 تريليون ريال.

تغطية اكتتاب ارامكو 1.7 مرة :

قالت سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يوم الجمعة إن الشركة تلقت حتى الآن طلبات على أسهمها بقيمة إجماليه 44.3 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغ 1.7 مرة.

وتخطط شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة لبيع 1.5% من أسهمها بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، وهو ما سيعطي الشركة قيمة سوقية تصل إلى 1.7 تريليون دولار.

وإجمالي الطلب الكلي حتى الآن يزيد 1.7 مرة عن عدد الأسهم المعروضة للبيع، إذ أن المستثمرين من المؤسسات أمامهم حتى الرابع من ديسمبر لتقديم عروضهم.


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