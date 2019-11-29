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بمساحة 8.7 مليون متر مربع.. تعرف على المنطقة الصناعية الجديدة بالعين السخنة (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:24 م
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المنطقة الصناعية الجديدة بالعين السخنة
المنطقة الصناعية الجديدة بالعين السخنة
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، الجزء الثاني من الفيلم التسجيلي "مصر من السما" والذي يستعرض عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومنها مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بالعين السخنة.

حيث أوضح الفيلم التسجيلي، أن المنطقة الصناعية في العين السخنة تقع على مساحة 8،7 مليون متر مربع، وبميزانية مليار جنيه مصري، ويشترك في هذه المنطقة عدد من المستثمرين المحليين والأجانب بأكثر من 60 نشاط من الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

ومن المقرر أن توفر المنطقة الصناعية في العين السخنة 15 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة، حيث ستوفر المنطقة منتجات من المنسوجات، والدرجات النارية، ومنتجات الألياف الزجاجية.
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