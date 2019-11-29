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أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة: تحديد بديل ميتشو.. الموقف النهائي لساسي.. موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:19 م
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أخبار الزمالك اليوم
أخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 29 نوفمبر العديد من الاحداث و الأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء وبالطبع أبرزها الاستعداد لمواجهة مازيمبي القادمة وتحديد بديل ميتشو وتحديد الموقف النهائي لساسي وغيرها من الأحداث الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

تحديد بديل ميتشو في الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك أن يتم إقالة الصربي ميتشو مدرب الفريق من عمله في حالة تعرض الفريق للخسارة على يد نادي مازيمبي في المباراة القادمة.

كما حدد مسئولو نادي الزمالك بديل ميتشو في تدريب الفريق وهو أسامة نبيه نجم الفريق السابق والذى أنهى معه النادي الأبيض كافة التفاصيل.

الزمالك يقترب من ضم كريم العراقي

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع كريم العراقي نجم نادي المصري البورسعيدي ومنتخب مصر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحصل مسئولو الزمالك بالفعل على موافقة كريم العراقي على الانضمام للنادي في يناير القادم ويتبقى فقط التفاوض مع ناديه خلال الفترة القادمة.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

حمادة أنور ينفي وجود أي أزمات مع طارق حامد

نفى حمادة أنور رئيس بعثة نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية اليوم وجود أي أزمة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق.

وأكد حماده أنور أن طارق حامد يخضع حاليا لبرنامج علاجي ليحاول اللحاق بمواجهة الفريق ضد نادي مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رضا عبد العال يحسم موقفه من تدريب الزمالك

أكد رضا عبد العال مدرب نادي بلدية المحله أنه يحترم تعاقده حاليا مع ناديه ومن الصعب أن يتولى مهمة تدريب نادي الزمالك الفترة القادمة.

كما شدد رضا عبد العال في تصريحاته أن تولي مسئولية تدريب نادي الزمالك يجب أن تكون من بداية الموسم وليست في منتصف الموسم.

أخبار نادي الزمالك اليوم

حسم موقف فرجاني ساسي من مباراة مازيمبي

تأكد جاهزية التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك لمباراة الفريق القادمة ضد نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع فرجاني ساسي لإختبار طبي خلال مران الفريق اليوم ليتأكد أنه جاهز بشكل كامل لمشاركة في مباراة مازيمبي.

رسالة من ميتشو إلى لاعبي الزمالك

حرص ميتشو على الاجتماع مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم لتحفيزهم وتوجيه رسالة خاصة لهم قبل مواجهة مازيمبي القادمة.

وأكد ميتشو إلى لاعبي الزمالك على ضرورة نسيان المباريات الماضية والتركيز على تحقيق الفوز خلال مواجهة مازيمبي القادمة.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي غدا السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الكونغو.

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