عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي

تلقى الأهلي الهزيمة الأولي في مشواره الإفريقي على يد النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في رادس بالجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وبات من المنتظر توقيع غرامة مالية على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة وفقاً للائحة والتي تنص على تغريم اللاعبين حال الهزيمة في بطولة إفريقيا.







