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عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:17 م
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الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
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تلقى الأهلي الهزيمة الأولي في مشواره الإفريقي على يد النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في رادس بالجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وبات من المنتظر توقيع غرامة مالية على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة وفقاً للائحة والتي تنص على تغريم اللاعبين حال الهزيمة في بطولة إفريقيا.


وسيتم خصم الغرامة المالية من اللاعبين خلال صرف الدفعة المقبلة من المستحقات فيما ستكون هناك عقوبة إضابة على أيمن أشرف مدافع الفريق بعد حصوله على البطاقة الحمراء .


وقد يتراجع الأهلي عن عقوبة أيمن أشرف لوجود جدل كبير حول واقعة طرد اللاعب وفقاً ما أظهرته الكاميرات في إعادة اللقطة خلال المباراة.
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