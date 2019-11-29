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مجموعة الأهلي.. الهلال السوداني يهزم بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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الهلال السوداني
الهلال السوداني
حسام مجدي
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استطاع نادي الهلال السوداني أن يفوز على نظيره نادي بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا
وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين في محاولة لبناء الهجمة وخطف الهدف الأول وبمرور الوقت ظهرت سيطرة كبيرة من جانب نادي الهلال السوداني الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 18 عن طريق محمد موسى الضي مع وجود بعض الفرص من جانب نادي بلاتينيوم ولكن كانت الخطورة الأكبر لنادي الهلال.

وفي الدقيقة 70 سجل نادي الهلال السوداني هدفه الثاني عن طريق محمود موسى الضي أمام العديد من المحاولات من لاعبي نادي بلاتينيوم لخطف الهدف الأول لفريقهم في محاولة لتعديل النتيجة وبالفعل سجل بلاتينيوم هدفه الأول في الدقيقة 81 عن طريق تايجري ولكن عجز الفريق عن تسجيل أي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بفوز الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يحصد فريق الهلال السوداني أول ثلاث نقاط له في بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتواجد في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بينما يظل فريق بلاتينيوم بدون نقاط في المركز الرابع.

جدول ترتيب المجموعة الثانية عقب مباراة اليوم
1- الهلال السوداني 3 نقاط
2- النجم الساحلي 3 نقاط
3- الأهلي بدون نقاط
4- بلاتينيوم بدون نقاط
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الكلمات المفتاحية

مجموعة الأهلي دوري أبطال أفريقيا بلاتينيوم الهلال السوداني الهلال

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