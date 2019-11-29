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صدمة في الأهلي بسبب مدة غياب عمر السومة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:15 م
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عمر السومة
عمر السومة
أميرة فطيم
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كشف النادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن آخر مستجدات إصابة مهاجمه الدولي السوري عمر السومة، التي تعرض خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وأعلن النادي الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الكابتن عمر السومة تعرضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي".

وأضف النادي أن الكشف الطبي أكد حاجه السومة، للخضوع إلى عملية جراحية، على أن يغادر الى مدينة ميونيخ الألمانية لإجراء الجراحه الخميس المقبل، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة من 3 الى 4 أسابيع.

وكان السومة يعيش أفضل مواسمة الكروية رفقة الأهلي، حيث يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب هدتفي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف، إلى جانب إحرازه 7 أهداف لمنتخب بلاده سوريا التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ليتصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة في 5لقاءات برصيد 15 نقطة.

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