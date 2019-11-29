نائب محافظ أسوان الجديد يكشف أبرز التحديات التي تواجههم (فيديو)



قال أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان الجديد، إنه قدم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه، منذ 4 سنوات، متابعًا: "اتقبلت في البرنامج بدون أي وسايط".



وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، أن تعين في محافظة أسوان للعمل مع سكرتير المحافظة منذ 3 سنوات، بعد الانتهاء من البرنامج الرئاسي، معلقًا: "ونألقى احترامًا وتقديرًا من كل العاملين".



وأوضح أن البنية التحتية أبرز التحديات التي تواجه محافظة أٍوان، موضحًا أن البنية التحتية متهالكة وتحتاج إلى عمل، متابعًا: "ننزل للشارع بشكل دوري للاستماع لمشاكل المحافظين، سواء قبل المنصب أو بعده".

