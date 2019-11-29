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زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL | معلومات هامة للمقبلين على إجراء هذه العملية.. اعرف مميزاتها وتكلفتها
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:12 م
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* ما هي عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL؟
* مميزات زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL
* مراحل زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة الشبه منحرفة OSL
* ما قبل عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL
* ما بعد عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL
* أشخاص لا يمكنهم القيام بزرعة الشعر بهذه التقنية
* الحالات التي يمكن علاجها بتقنية OSL
* تكلفة عملية زراعة الشعر في مصر
يصاب العديد من الرجال والنساء أيضًا بالصلع والتعرض لتساقط الشعر بنسبة كبيرة، ما سيبب لكم الإحراج ويؤثر على ثقتكم بأنفسكم، ويلجأ العديد من الأشخاص إلى عمليات زراعة الشعر، واليوم سنستعرض لكم خلال السطور التالية كل ما ترغبون معرفته عن زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL.
* ما هي عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL؟
مع مرور الوقت يتطور العلم بطريقة جنونية، وشهدت جراحات زراعة الشعر الكثير من التطورات قديمًا وحتى الآن فقد كانت تلك الجراحة سابقًا تتم من خلال أخذ شريحة من فروة الرأس على أن يتم تجزئتها إلى عدة أجزاء صغيرة الحجم ومن ثم زراعتها مرة أخرى في مناطق الصلع.
ولكن اليوم وبعد أن تطورت جراحات زراعة الشعر، حيث شهدت تلك الطرق هي الأخرى المزيد من التطور وأصبح لا يوجد هناك حاجة إلى اقتطاع جزء من فروة الرأس.
ومن أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة والتي تسمى "OSL" وهي اختصارًا لكلمة Oblique Semi Lateral، والتي وتعتمد تلك التقنية على طرق جديدة في زرع الشعر، وتعتمد أيضًا على مهارة الطبيب المُعالج ومدى خبارته السابقة أولًا عند فتح القنوات وقبل أن يتم فتح تلك القنوات في فروة الرأس ويتم فتح القنوات هنا بطريقة شبه مائلة ولا يتم الاعتماد على الإبر أو حتى المشارط في عملية الفتح، ولكن يتم اللجوء إلى شفرات رفيعة للغاية مُصنعة بشكل خاص للحصول على حفر دقيقة مناسبة لزرع البصيلات في المنطقة المستهدفة.
* مميزات زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL
- سهولة فتح القنوات الحاضنة بانحراف بما يتناسب مع ميل زاوية اتجاه نمو الشعر.
- لا تتسبب في حدوث أي خلل في فروة الرأس أو الأنسجة بشكل عام.
- زرع البصيلات بشكل سليم في فروة الرأس بدون أي مشاكل.
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- يتم فتح الكثير من القنوات مما يساهم في زرع أكبر قدر من الجذور.
- تكون القنوات حاضنة بشكل كبير للجذور مما يساهم في زيادة تثبيتها في فروة الرأس عن الطرق الأخرى.
- الجروح التي تنتج عن تلك التقنية دقيقة ولا تتسبب في حدوث أي مشكلة.
- الشعر الجديد المزروع يبدو كأنة طبيعي 100%.
- نتائج الشعر تبهر الجميع وقد لا يعلم من حولك أنك قمت بزراعة الشعر.
* مراحل زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة الشبه منحرفة OSL
- عند اتخاذك لقرار إجراء عملية زراعة الشعر عليك أولًا أن تُجري عدة تحاليل سيطلبها منك الطبيب المُعالج.
- عليك الابتعاد عن تناول الأدوية وشرب الكحوليات أو أي نوع من المنبهات (الكافيين) أو حتى التدخين.
- التخدير، تخضع لتخدير الموضعي لتجنب شعورك بأي ألم أثناء إجراء عملية زراعة الشعر.
- استئصال بصيلات الشعر، يبدأ الطبيب المُعالج باستئصال البصيلات من المنطقة المانحة وهي في أغلب الحالات من المنطقة الخلفية لفروة الرأس، حيث يتم الاستئصال بإحدى الطريقتين، وهما:
استئصال الشعر بطريقة الشريحة FUT:
وهي بتشريح طبقة رقيقة من فروة الرأس تحوي بصيلات صحية من منطقة في فروة الرأس تتسم بغزارة الشعر.
استئصال الشعر بطريقة الاقتطاف FUE:
وهي اقتطاف الشعر باستخدام جهاز مصمم خصيصًا لاقتطاف بصيلات الشعر.
- فتح قنوات مائلة شبه منحرفة، يبدأ الطبيب المُعالج بفتح قنوات مائلة شبه منحرفه بحجم البصيلات التي ستزرع باستخدام شفرة رقيقة جدًا وأكثر حدة من الإبر وارفع بمقاسات مختلفة لتناسب كل أحجام البصيلات التي سيتم زراعتها.
- غرس البصيلات في قنوات المائلة الشبه منحرفة، هي مرحلة في غاية الدقة على الطبيب المُعالج بذل جهده في نجاحها، حيث يبدأ الطبيب بعد الانتهاء من فتح القنوات المائلة الشبه منحرفة بغرس كل بصيلة في المكان المخصص لها من خلال غرسها باتجاه المناسب لنموها والعمق المطلوب لينمو الشعر بشكل سليم كما في الشعر الطبيعي.
* ما قبل عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL
- تحتاج عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL إلى تجهيزات معينة لضمان الحصول على نتائج مرضية وسليمة، فعلى المريض أن يكون قد قام بعدة تحاليل للتأكد من أن صحته ويمكنه القيام بالعملية دون التعرض ﻷي مخاطر أم لا.
- يجب على المريض أن يتوقف نهائيًا عن تناول أية أدوية تساعد على سيولة الدم لتفادي حدوث نزف أثناء أو بعد العملية.
- يجب على المريض أن يمتنع بشكل نهائي عن التدخين والمشروبات الكحولية تمامًا ﻷنها تعرض الشخص للنزيف سواء أثناء العملية أو بعدها، مما يؤدي إلى تلف البصيلات.
- الاهتمام بتناول اﻷطعمة المفيدة وذات القيمة الغذائية العالية لجعل الجسم في حالة صحية جيدة مما يساعد على نمو الشعر بعد العملية بشكل طبيعي جدا.
- أما عن يوم العملية فيجب النوم لفترة كافية والراحة التامة، ارتداء ملابس واسعة من منطقة الرأس لسهولة خلعها بعد العملية، وذلك لعدم الإضرار بالبصيلات المزروعة.
- يجب على المريض إخبار الطبيب المُعالج بأي أدوية يتناولها الشخص بصفة يومية لمعرفة إن كان لها تأثير على العملية أم لا.
* ما بعد عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL
- بعد إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL بيومين تبدأ قشور الشعر في الظهور وهذا أمرًا طبيعيًا جدًا.
- تمتاز زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL بأن القشور تكون قليلة جدًا وتزول سريعًا.
- يجب أن يعتني الشخص بالمنطقة المزروعة عناية جيدة مثل تجنب ارتداء ملابس ضيقة من منطقة الرأس.
- غسل الرأس برفق شديد جدًا وبالمستحضرات التي يصفها لك الطبيب المُعالج فقط أو التي يخلو تكوينها من المواد الكيماوية.
- عدم تعرض الرأس للشمس مباشرة بعد إجراء العملية، وفي حالة الخروج نهارًا يجب ارتداء قبعة على الرأس.
- وضع الكريمات التي يصفها الطبيب باستمرار لسرعة التئام الجروح.
- عدم وضع أي صبغات على الشعر أو استخدام المجفف الكهربائي (السيشوار) ولمدة لا تقل عن 60 يومًا.
- يجب المتابعة الجيدة مع الطبيب المُعالج لضمان الحصول على أفضل نتائج من العملية.
* أشخاص لا يمكنهم القيام بزرعة الشعر بهذه التقنية
هناك بعض اﻷشخاص لا يمكنهم القيام بزراعة الشعر بقنية القنوات المائلة OSL، وهم:-
- من يعانون من الأمراض التي تنتقل عن طرق الدم مثل الالتهاب الكبدي واﻹيدز.
- الأشخاص الذين لديهم فقر دم أيضا، بعض اﻷمراض الجلدية مثل الصدفية.
- الأشخاص الذين لديهم ندوب شديدة في الرأس، وكذلك من لديهم شعر قليل في المنطقة التي سوف يتم أخذ الشعر منها والتي تسمي بالمنطقة المانحة.
- اﻷشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وقصور في الكلى أيضًا.
* الحالات التي يمكن علاجها بتقنية OSL
حالات الصلع البسيطة التي لا تتطلب زراعة عدد كبير من البصيلات. زراعة شعر اللحية والحواجب. عمليات تصغير الجبهة بزراعة الخط الأمامي فقط للشعر. حالات الشعر الخفيف وملأ فراغات الرأس.
* تكلفة عملية زراعة الشعر في مصر
يتم حساب التكلفة حسب عدد بصيلات الشعر التي يتم زرعها بما يعادل بشكل إجمالي في المتوسط من 1100 إلى 2500 دولار أمريكي.
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