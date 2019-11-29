زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL | معلومات هامة للمقبلين على إجراء هذه العملية.. اعرف مميزاتها وتكلفتها

* ما هي عملية زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة OSL؟

مع مرور الوقت يتطور العلم بطريقة جنونية، و شهدت جراحات زراعة الشعر الكثير من التطورات قديمًا وحتى الآن فقد كانت تلك الجراحة سابقًا تتم من خلال أخذ شريحة من فروة الرأس على أن يتم تجزئتها إلى عدة أجزاء صغيرة الحجم ومن ثم زراعتها مرة أخرى في مناطق الصلع.





ولكن اليوم وبعد أن تطورت جراحات زراعة الشعر، حيث شهدت تلك الطرق هي الأخرى المزيد من التطور وأصبح لا يوجد هناك حاجة إلى اقتطاع جزء من فروة الرأس.









ومن أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الشعر بتقنية القنوات المائلة والتي تسمى "OSL" وهي اختصارًا لكلمة Oblique Semi Lateral، والتي وتعتمد تلك التقنية على طرق جديدة في زرع الشعر، وتعتمد أيضًا على مهارة الطبيب المُعالج ومدى خبارته السابقة أولًا عند فتح القنوات وقبل أن يتم فتح تلك القنوات في فروة الرأس ويتم فتح القنوات هنا بطريقة شبه مائلة ولا يتم الاعتماد على الإبر أو حتى المشارط في عملية الفتح، ولكن يتم اللجوء إلى شفرات رفيعة للغاية مُصنعة بشكل خاص للحصول على حفر دقيقة مناسبة لزرع البصيلات في المنطقة المستهدفة.



