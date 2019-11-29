موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام النجم الساحلي

يستعد النادي الأهلي لغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة النجم الساحلي ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لبدء مشواره ببطولة كأس مصر الذى سينطلق الاسبوع الجاري.









واسفرت قرعة بطولة كأس مصر ودور ال 32 على مواجهة بين النادي الأهلي ونادى بنى سويف على ستاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 ديسمبر.









موعد مباراة الأهلي القادمة

يستضيف النادي الأهلي نظيره بنى سويف ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.





وخسر النادي الأهلي أمام النجم الساحلى التونسي بهدف دون رد ضمن مبلريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 سجله ياسين الشيخاوي.





وجائت مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر بالكامل كالأتي :

الأهلي وبني سويف

إنبي والترسانة

الإنتاج وأبوقير للأسمدة

الحدود وبتروچيت

الاتحاد السكندري والنصر

أسوان طنطا

المقاولون والجزيرة بمطروح

المصري وقنا

الزمالك والشرقية للزقازيق

سموحة والعبور بالقليوبية

دجلة وبيلا .. نادي مصر والجونة

الجيش ودكرنس

مصر المقاصة وفاركو

الإسماعيلي والإعلاميين

بيراميدز والنجوم





وجاء فى طريق النادى الأهلي نادى المصري، بينما فى طريق نادى الزمالك نادى بيراميدز خلال بطولة الكأس.



