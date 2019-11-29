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ملك البحرين يهنىء الملك سلمان بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:52 م
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الملك سلمان وملك البحرين
الملك سلمان وملك البحرين
الفجر السعودي
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وجه ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الجمعة، التهنئة إلى أخاه ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.

الملك سلمان بن عبد العزيز
سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (5 شوال 1354 هـ/31 ديسمبر 1935)، هو ملك المملكة العربية السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، والابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، إذ هو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.

تمت مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 23 يناير 2015م، بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

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الكلمات المفتاحية

ملك البحرين ملك المملكة الملك سلمان السعودية البحرين

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