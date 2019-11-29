ملك البحرين يهنىء الملك سلمان بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم





وجه ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الجمعة، التهنئة إلى أخاه ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.





كما هنأ رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.





وهنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.



