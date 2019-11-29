انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، بفوز الفريق الساحلي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة .. القمة المنتظرة في القاهرة





وأحرز هدف النجم الساحلي الوحيد، ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس في تونس.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي" والتي تُقام بينهما مباراة حاليا في ملعب الجوهرة الزرقاء بأن درمان لحساب نفس الجولة.

ويطمح النادي الأهلي، للتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ ما يقرب من ستة أعوام، وتحديدًا عقب الفوز بنهائي عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النجم الساحلي إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يقبع الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نادي الهلال السوداني، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.