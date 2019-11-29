Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي - دوري أبطال إفريقيا Champions League

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:58 م
Advertisements
الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
حسن شحاتة
Advertisements
نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي في تحقيق الفوز على مضيفه الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "رادس" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي في خطف الفوز أمام نظيره الأهلي، مستغلا النقص العددي للاعبي النادي الأهلي، بعد تعرض أيمن أشرف لطرد مبكر في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، عقب إيقافه للاعب بيده أثناء طريقه للمرمى، حصل إثرها الضيوف على ركلة حرة مباشرة، تصدى لها حائط الصد بنجاح.

وتمكن لاعبي الاهلي من الاستبسال الدفاعي أمام الشراسة الهجومية للنجم الساحلي، قبل أن يقوم فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بإخراج وليد سليمان، ونزول محمد هاني بديلا له لتعويض طرد أيمن أشرف، لينهي حكم المباراة الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن ياسين الشيخاوي من مباغتتة مرمى الحارس محمد الشناوي بالهدف الأول في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ليعلن عن هدف التقدم للفريق التونسي، مستغلا النقص العددي للمارد الأحمر.

ولم يتمكن لاعبي الأهلي من إدراك هدف التعادل طوال أحداث الشوط الثاني رغم العديد من المحاولات، بسبب البسالة الدفاعية الكبيرة التي أظهرها لاعبو الفريق التونسي على أرضهم ووسط جماهيرهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كورة مباراة الاهلي يلا شوت الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري أبطال افريقيا موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر كول كورة مباراة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي كورة اون لاين مباراة الاهلي قناة مفتوحة مباراة الاهلي قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي في الجول مباراة الاهلي طرد أيمن أشرف شاهد مباراة الاهلي رابط مباراة الاهلي بي ان سبورت دوري ابطال افريقيا دوري أبطال إفريقيا اليوم تردد بي ان سبورت

أخبار تهمك

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم.. طرد أيمن أشرف

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ أقل من ساعتين

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ ساعتين و 18 دقيقة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار النجم الساحلي.. الضغط والأطراف أسلحة "الليلي" أمام الترجي

نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في الشوط الأول ahly vs etoile du sahel ‏

نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا CAF Champions League

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي AHLY - دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

عاجل.. الشيخاوي يضرب شباك الأهلي ويمنح النجم التقدم (فيديو)

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.. النجم يسجل الهدف الأول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

02:30 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

02:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status