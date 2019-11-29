دمياط الجديدة.. ورشة مصر الكبرى وبيت صناعها المهرة (فيديو)



حيث أوضح الفيلم التسجيلي، أنه تم البدء في تنفيذ مدينة دمياط الجديدة للأثاث في 2016 على بعد 20 دقيقة من مدينة دمياط القديمة، حيث ستوفر المدينة 25 ألف وظيفة جديدة.



حيث تستهدف الدولة إنشاء مركز إنتاج متكامل تماما حيث تستكمل النجارة بالصناعات ذات الصلة مثل تصنيع الرغاوي والغراء، وإنتاج الأخشاب المصنعة.



وتشتهر محافظة دمياط ببراعتها في إنتاج الأثاث، ويصل تعداد المحافظة مليون وربع نسمة نصفهم يعمل في الآثاث، حيث يقع على أرض دمياط نحو 40 ألف ورشة لصناعة الآثاث.



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، الجزء الثاني من الفيلم التسجيلي "مصر من السما" والذي يستعرض عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومنها مشروع مدينة دمياط الجديدة.