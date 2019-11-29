البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على خسائر بقيمة 9 مليار جينيه

حققت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليخسر رأسمالها السوقي نحو 9 مليار جنيه وصلا إلى مستويات 705 مليار جنيه.

اداء مؤشرات البورصة في أسبوع :

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة” egx30” بنسبة 1.74% ليصل إلى مستويات 13849 نقطة، وخسر المؤشر السبعيني" egx70" بنسبة 1.75% ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستويات 533 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.79% منهيا تداولاته عند مستويا 1402 نقطة.

مبيعات العرب والأجانب تضغط على البورصة:

وجائت تراجعات مؤشرات البورصة، نتيجة للمبيعات القوية للمستثمرين العرب والأجانب على الأسهم، حيث اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 241 ألف جنيه و15.3 مليون و8.6 مليون على التوالى واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 218 ألف جنيه و 183 ألفا و23.8 مليون على التوالى.