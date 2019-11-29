شاهد.. أول ظهور لنيللي كريم بعد استئصالها لورم في الوجه

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة شكر إلى مُحبيها وأصدقائها، بعدما قاموا بالتواصل معها للإطمئنان على صحتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت نيللي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية "بلطو" باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وعلقت نيللي على الصورة قائلة: "أحب اطمئن كل أصدقائي وجمهوري، أنا الحمد الله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم و أمنيتكم للشفاء، ربنا ما يحرمني منكم".



كانت نيللي قد نشرت يوم الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بالمستشفى مع الطبيب المُعالج، وعلقت نيللي على الصورة قائلة: "شكرا لأنكم أنقذتم حياتي"، وكشفت نيللي في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن إجرائها عملية استئصال ورم حميد في الوجه.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم السينمائية، مشاركتها في فيلم "الفيل الازرق 2"، والفيلم تم عرضه بالسينمات في موسم عيد الأضحي الماضي، وهو بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، تارا عماد، إياد نصار، شيرين رضا، و من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.