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نتيجة وأهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:55 م
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الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
حسام مجدي
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استطاع نادي النجم الساحلي التونسي أن يفوز على نظريره النادي الأهلي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس الأولمبي.

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا
وبدأ الشوط الأول بشكل هادئ من جانب الفريقين بمرور الوقت ظهرت سيطرة على الكرة من جانب النادي الأهلي الذي شكل القليل من الخطورة على مرمى نادي النجم الساحلي.

وتفاجئ الأهلي بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 13 عقب تدخل قوي على لاعب النجم الساحلي ليكمل الأهلي المباراة ناقص العدد وحاول لاعبو النجم الساحلي استغلال النقص العددي للأهلي لخطف الهدف الأول وهددوا مرمى المارد الأحمر بأكثر من كرة ولكن دون جدوى.

وعلى الرغم من النقص العددي ولكن كان هناك سيطرة واضحه من جانب النادي الأهلي على الكرة وشكل خطورة على مرمى النجم الساحلي ولكن هدأت المباراة من جانب الفريقين في الدقائق الأخيرة وعجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.


ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا
وبدأ الشوط الثاني بسيطرة كبيرة من نادي النجم الساحلي الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 50 عن طريق الشخاوي وسط أخطاء دفاعية من لاعبي الأهلي.

وظهرت خطورة كبيرة من النادي الأهلي لخطف هدف التعادل ولكن دون جدوى أمام سيطرة وخطورة كبيرة من نادي النجم الساحلي ولكن عجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بفوز النجم الساحلي بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي النجم الساحلي إلى 3 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بينما يظل النادي الأهلي بدون نقاط في المركز الرابع.
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