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مجلس الصيد يحتفل مع الأعضاء بتسوية النزاع علي أرض بورسعيد في حضور المحافظ

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عقد مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي،  مساء اليوم لقاء احتفالي مثمر مع أعضاء النادي بفرع بورسعيد بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً مع هيئة قناة السويس بتسوية النزاع علي أرض فرع بورسعيد ودياً.

حضر الاحتفالية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و محسن طنطاوي رئيس المجلس ونائبه المهندس محمد همام وأعضاء المجلس محمد العقدة و محمد الشرقاوي والدكتورة إيمان كريم و محمد شرف والمهندس أحمد مجيب والدكتور محمد السحرتي والمهندس أحمد الشاذلي والمهندس حسين أبو السعود والمدير التنفيذي اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي.

كما حضر اللقاء النائب محود حسين عضو مجلس النواب عن بورسعيد والدكتور محمد زرومبة مدير فرع بورسعيد والدكتور محمد الدباح مدير فرع اكتوبر و محمد غباشي مساعد المدير التنفيذي وأعضاء لجنة بورسعيد وأعضاء اللجنة القانونية وعدد كبير من أعضاء النادي..

شهدت الاحتفالية عرض مشروعات التطوير والصيانة التي اقيمت بالفرع خلال الفترة الماضية والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها بفرع النادي بالمدينة الباسلة.
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