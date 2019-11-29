هدير نبيل تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت المطربة الشابة هدير نبيل، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية "فستان من الجلد الأسود غاية في الأناقة " على عكس كل الحضور من نجمات الفن اللاتي ارتدين فساتين سواريه كما هو المعتاد، حيث جمعت بين الاستايل ولم تنل في ذات الوقت من أنوثتها.





جدير بالذكر أن "هدير" اعتمدت هذه الإطلالة الغريبة التي ترتبط في الأذهان بنجمات هوليوود، مؤخرا في عدد من كليباتها، مما أثار حولها الكثير من الجدل.





وطرحت "هدير" مؤخرا كليب "حكايات الحب" الذي صورته في ماليزيا، وحقق في ٣ أسابيع ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.