اخبار ريال مدريد اليوم| حسم أولي صفقات الصيف.. جوارديولا يهدد زيدان في يناير

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم : الملكي يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد في يناير القادم وتسونامي يهدد إقامة كلاسيكو الأرض





شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 29 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي الملكي لضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في يناير القادم. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- رونالدو مرشح لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن قرعة دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا قد تسفر عن مواجهة محتملة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أن كريستيانو رونالدو مرشح للعودة إلى سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد لأول مرة منذ انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز في صيف عام 2018.





وأوضح الموقع الإسباني أن فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد حسما تأهلهما في تلك المجموعة بينما يتنافس كلا من كلوب بروج البلجيكي وجالطا سراي التركي على المركز الثالث المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.





وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.









- ريال مدريد يقدم عرضًا جديداً للفوز بخدمات نجم مانشستر يونايتد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني مازال متمسكاً برغبته في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الملكي يسعى منذ الصيف الماضي لضم بوجبا وذاك وفقًا لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لكن المفاوضات فشلت واستمر بوجبا في صفوف المان يونايتد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد لعرض ثنائي الفريق خيمس رودريجيز وماريانو دياز على مسئولي إدارة الشياطين الحمر بالإضافة إلى 73 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات بوجبا.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقدم عرضه هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.









- مانشستر سيتي يخطط لتحصين نجمه ضد ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط من أجل تجديد عقد نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج وذلك بسبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي.





وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن مسئولي مانشستر سيتي سيبدأون المفاوضات مع سترلينج لتجديد العقد على الرغم من أن النادي جدد عقد اللاعب في نوفمبر 2018.





وأكدت الهيئة البريطانية أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي الذي ينتهي في عام 2023، حيث قد يتم تمديد عقد اللاعب حتى 2025.









- زيدان ينفي رحيل نجمه .. ويتعجب من إختيارات الإتحاد الأوروبي

نفي المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني رحيل جناحه الشاب "فينيسيوس خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





ودارت الشائعات حول رحيل فينيسيوس جونبور خلال يناير القادم، في ظل إبتعاده عن الصورة خلال الفترة القادمة وندرة مشاركاته مع كتيبة زيدان.





وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبيل مباراة ألافيس غداً في الدوري الإسباني قائلاً: " فينيسيوس باق في الفريق ولن يرحل، نعم لم يلعب كثيراً، لكني سأعتمد عليه مؤكداً".





وتابع: "من سوء حظ جونيور جاهزية هازارد ورودريجو، لا يمكنني إشراك جميع اللاعبين، على الكل التدرب بجدية، وأنا من أحدد المستبعدين والمشاركين".





وأضاف: "الأمر غير عادل مع بنزيما لإستبعاده من فريق الإتحاد الأوروبي، لاعبو الريال هم الأفضل في العالم، وأنا فخور بما يقدمه كريم من آداء".





وإستطرد: " هازارد تعرض لإصابة صغيرة، لا أعرف هل سيشارك في الكلاسيكو أم لا، الأمر يتوقف على مدي إستجابته".





وأتم: "قررت إشراك إيسكو أمام باريس سان جيرمان، لأني أعرف قدراته جديداً، فهو يمتلك شخصية قوية ويتمسك بالفرصة جيداً حين تتاح له، بينما ميليتاو لاعب جيد، لم يلعب كثيراً، لكنني سأعتمد عليه بشكل كبير".









- بوروسيا دورتموند يقرر بيع نجمه في يناير القادم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادري بوروسيا دورتموند الألماني قرر بيع نجمه الإنجليزي الدوولي الشاب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وأفادت صحيفة "إيندبندنت" الإنجليزية الشهيرة، أن النادي الألماني ضجر من تصرفات سانشو هذا الموسم، في ظل سوء سلوك اللاعب وإفتعاله المشكلات مع ناديه ومدربه "لوسيان فافر".





وتم تغريم اللاعب مبلغ 100 ألف يورو، وواصل مشكلاته مع فافر عقب إستبداله من مباراة الفريق مع بايرن ميونخ بعد 36 دقيقة فقط.





وجلس سانشو إحتياطياً خلال مباراة الفريق الماضية ضد برشلونة بملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا قبل أن يدخل ملعب المباراة ويسجل هدف فريقه الوحيد.





وذكرت التقارير أيضاً برفض سانشو فكرة الرحيل في يناير المقبل، مفضلاً البقاء مع أسود الفيستفاليا حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن النادي قد يقرر بيعه في الميركاتو الشتوي.









- مفاجأة.. ريال مدريد يحسم أولي صفقات الانتقالات الصيفية

حسمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز أولي صفقات الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الاتفاق مع اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي لضمه في صيف 2020 حسب ما ذكرته الصحافة الاسبانية.





وقالت شبكة " El Desmarque " الإسبانية الشهيرة أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لإتفاق مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن صانع ألعاب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على بنوده الشخصية بالإضافة الى المركز الذي سيشغله في الفريق الملكي





وأضافت الشبكة الاسبانية الشهيرة أن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي كريستيان إيركسن سينتقل الى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الحالي في صفقة إنتقال حر ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية للنادي الملكي وذلك بعد أن ينتهي عقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.









- لاعب ريال مدريد يدخل حسابات جورديولا في الانتقالات الشتوية

دخل اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني حسابات بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانسشتر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وقالت صحيفة دون بالون الاسبانية الشهيرة أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وضع واحد من نجوم الدوري الإسباني الممتاز على رأس قائمة أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد طلب من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.









وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ترغب في جلب اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد في يناير القادم نظراً لكثرة غيابات اللاعب الدولي الاسباني دافيد سيلفا صانع ألعاب النادي الإنجليزي وإمكانية رحيله بعد نهاية الموسم الحالي وقدرت إدارة النادي الإنجليزي سعر بيع عقد إيسكو بحوالي 40 مليون يورو، بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم وخروجه تمامًا من حسابات الفرنسي زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.





- رسالة شديدة اللهجة تهدد إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في موعدها (صورة)

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أمر يهدد إقامة كلاسيكو الكرة الأرضية بين برشلونة وريال مدريد في موعده المحدد يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب الكامب نو.









ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن حركة تسونامي الديمقراطية هددت القائمين على الكرة في إسبانيا بفعل أشياء ربما تكون خطيرة أثناء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.









وذكرت حركة تسونامي الديمقراطية في بيان لها اليوم: "مع السجناء والمنفيين بدون تقرير المصير أو إعطاء الحقوق الأساسية لا توجد حياة طبيعية, في الكلاسيكو سنفعل كل شيء".









وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا لعب مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب كامب نو.



