عاجل.. آخر تطورات إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تعرض علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي.

واضطر الظهير الأيسر التونسي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٦٧ بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة، دون تدخل من أحد.

وسيخضع معلول للفحص الطبي عقب عودة الفريق إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ويتأخر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، سجله اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة ٥٠.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي حاليًا على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



