الأطعمة المصنعة تؤدي لزيادة الوزن.. لكنها أكثر من مجرد سعرات حرارية



في الدراسة الأولى من نوعها، أظهر العلماء أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة يؤدي إلى زيادة الوزن لدى المتطوعين من البشر في أقل من أسبوعين.



وهناك الكثير من الدراسات، التي أجريت على الفئران التي تربط الأطعمة المصنعة بمشاكل، مثل البدانة والمصدر الموثوق به والتهابات الأمعاء.



ولكن الفئران ليست من الأشخاص، لأن منتقدي هذه الدراسات يسارعون إلى الإشارة إليها.



كما أبلغ الباحثون عن وجود ارتباطات بين الأطعمة المصنعة والنتائج الصحية، مثل زيادة خطر الإصابة بالسمنة والسرطان وظروف المناعة الذاتية وحتى الموت في البشر.



ومع ذلك، تشكل الأطعمة فائقة المعالجة نسبة مذهلة تصل إلى 57.9 في المائة من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة.



ووفقًا لنظام تصنيف الأطعمة "نوفا"، تشتمل الأطعمة فائقة المعالجة على المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعلبة وشرائح اللحم والوجبات المجمدة والأطعمة الغنية بالمضافات وقليلة المكونات غير المجهزة.



وأوضح كيفن هول، من المعهد الوطني لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في بيثيسدا، والتي هي جزء من المعاهد الوطنية للصحة لقد وجدت الدراسات السابقة وجود علاقة بين استهلاك الأغذية فائقة المعالجة والسمنة.



كما عرض هول وزملاؤه الآن نتائج تجربة سريرية محكومة، ومقارنة آثار الأطعمة غير المصنعة مقابل الأطعمة فائقة المعالجة على البشر في مجلة.



وقام فريق البحث بتوظيف 10 من الذكور و10 من المتطوعات، اللواتي مكثن في المركز الوطني للصحة السريري لمدة 28 يومًا.



وتناول نصف المشاركين أطعمة فائقة التجهيز للأسبوعين الأولين، بينما تلقى الآخرون أطعمة غير مجهزة.



وبعد فترة الأسبوعين، تحولت المجموعات، مما سمح لكل مشارك بتناول كل من الأطعمة فائقة المعالجة والطعام غير المعالج لمدة أسبوعين.



كما تناول المتطوعون ثلاث وجبات في اليوم، وطلب منهم الباحثون أن يأكلوا بقدر ما يريدون أو أقل من ذلك، كان لديهم أيضا الوصول إلى الوجبات الخفيفة والمياه المعبأة في زجاجات طوال اليوم.



وقال هول، لقد افترضنا أن الأطعمة المصنعة للغاية، قد تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والملح مع انخفاض نسبة الألياف، لذلك، عندما قمنا بمطابقة الأنظمة الغذائية فائقة التجهيز وغير المجهزة لهذه العناصر الغذائية، توقعنا أن ينتج النظام الغذائي المجهز بمعدلات عالية من السعرات الحرارية المتماثلة وفوارق طفيفة في وزن الجسم".



وعندما كان المتطوعون يتناولون نظامًا غذائيًا عالي التجهيز، فإنهم يتناولون ما متوسطه 508 سعرة حرارية كل يوم أكثر مما كانوا عليه في النظام الغذائي غير المعالج. نتيجة لذلك، إكتسبوا ما يعادل 2 رطل (0.9 كيلوغرام) خلال هذا الوقت، معظمهم في شكل دهون الجسم.



وفقد المشاركون في المجموعة الغذائية غير المجهزة 0.9 كيلوغرام في المتوسط خلال فترة الدراسة لمدة أسبوعين، وشهدت هذه المجموعة أيضًا زيادة في هرمون الأمعاء الببتيد "YY"، الذي يكبح الجوع وينقص هرمون الجريلين هرمون الجريلين.



قد تكون السرعة هي المشكلة

هناك العديد من الأسباب، التي يعتقد هول وزملاؤه، أنها ربما أدت بالمتطوعين في مجموعة الدراسة فائقة المعالجة إلى زيادة وزنهم.



وفي الواقع، لقد استهلك مجوعة الطعام المصنع 17 سعرة حرارية إضافية، أو 7.4 جرام من الطعام في الدقيقة، مقارنة بنظرائهم في مجموعة الطعام غير المصنعة.



وقال هول، قد يكون هناك شيء حول الخصائص التركيبية أو الحسية للطعام الذي جعلهم يأكلون بسرعة أكبر، إذا كنت تأكل بسرعة كبيرة، فربما لا تعطي الجهاز الهضمي وقتًا كافيًا للإشارة إلى عقلك بأنك ممتلئ.



وعلى الرغم من وجود تطابق وثيق في تكوين المغذيات الكبيرة لكلا النظامين الغذائي، فإن النظام الغذائي غير المجهزة يحتوي على المزيد من البروتين، قد يكون تناول الأشخاص أكثر لأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى أهداف بروتينية معينة.



ومع ذلك، وجد الفريق أن المجموعة الغذائية فائقة المعالجة تستهلك فعليًا المزيد من الكربوهيدرات والدهون أكثر من المجموعة الغذائية غير المجهزة، ولكن ليس البروتين.



وأخيرًا، كان للوجبات في المجموعة فائقة المعالجة كثافة طاقة أعلى من المجموعة غير المجهزة، والتي يقترح هول، من المحتمل أن تكون قد ساهمت في زيادة استهلاك الطاقة المرصودة.



هل الأطعمة فائقة المعالجة تشكل مشكلة اجتماعية؟

يحدد المؤلفون العديد من القيود في دراستهم، والتي تشمل أن "بيئة المرضى الداخليين في جناح التمثيل الغذائي تجعل من الصعب تعميم نتائجنا على ظروف المعيشة الحرة."



كما يعترفون بأنهم لم يأخذوا في الاعتبار كيف تؤثر التكلفة والراحة والمهارة على المستهلكين في اختيار الأطعمة فائقة المعالجة على الأطعمة غير المجهزة.



وعلق هول، قائلًا: "الأطعمة فائقة التجهيز تساهم في أكثر من نصف السعرات الحرارية المستهلكة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خيارات رخيصة ومناسبة".



وتابع، لذلك أعتقد أنه قد يكون من الصعب تخفيض استهلاك الأطعمة المصنعة بشكل كبير، خاصة بالنسبة للأشخاص من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة الذين قد لا يكون لديهم الوقت أو المهارة أو المعدات أو الموارد اللازمة للشراء والتخزين بأمان دون معالجة.



وفي هذه الورقة، يخلص هول إلى أن "السياسات التي لا تشجع استهلاك الأطعمة المصنعة فائقة الحساسية يجب أن تكون حساسة للوقت والمهارة والنفقات والجهد المطلوب لإعداد وجبات الطعام من الأطعمة المصنعة ذات الحد الأدنى من الموارد، وهي موارد غالبًا ما تكون غير متوفرة لهؤلاء، الذين ليسوا أعضاء في الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العليا.



كما تشير دراسة حديثة واسعة النطاق، إلى أنه في البلدان ذات الدخل المرتفع، مثل الولايات المتحدة، يرتفع عدد سكان الريف بشكل أسرع من نظرائهم في المدن.



