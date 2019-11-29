عكاشة: في عهد مبارك لم يكن هناك اهتماما بأمانة الشباب في الحزب الوطني (فيديو)



وأشار "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تحتاج أن يكون لديها كوادر وقيادات شابة، ولا يكون هناك تصنيف عند اختيار القيادات، معتبرًا أنه من الأفضل أن يكون هناك مجموعة من الأحزاب يصل عددهم إلى 20 حزب، يلعبون دورًا في الحياة السياسية بدلا من وجود ما يزيد عن 100 حزب لا يعرف منهم المصريون إلا حزب الوفد.



هذا وقد تضمنت حركة المحافظين الجديدة تعين عدد من القيادات الشابة، وصل عددهم إلى 23 شاب بعضهم من شباب البرنامج الرئاسي، والبعض الآخر من تنسيقية الأحزاب.

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لم يكن هناك اهتمام بأمانة الشباب في الحزب الوطني خلال عهد الرئيس الأسبق مبارك، وتم إنشاء مركز الدراسات الوطنية في الفترة الأخيرة من حكم مبارك، ولم ينتج أو يسفر عن شيىء.