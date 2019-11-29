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عاجل.. إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:22 م
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معلول
معلول
علي نبوي
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تعرض علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي.


وجاءت إصابة معلول في الدقيقة ٦٧ دون تدخل من أحد، ليتدخل الجهاز الطبي ويقوم بعلاج الظهير التونسي.


ولم يتمكن معلول من استكمال اللقاء بعد إصابته في العضلة الضامة، ليخرج من المباراة ويحل زميله أليو ديانج بديلًا له.


ويتأخر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، سجله اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة ٥٠.


ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي حاليًا على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



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