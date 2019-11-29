«يلا شوت» WATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORT HD كورة لايف PLUS رابط ماتش الأهلي«التعادل»

يقص الفريق الأول بالنادي الأهلي شريط مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة نارية ضد فريق النجم الساحلي التونسي، على أرضية الملعب الأوليمبي في "رادس" بتونس، حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لصدارة المجموعة الثانية والتي تضم معهما ايضًا الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.





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موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا:

كول كورة – COOL KORA بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا NOW MATCH، حيث تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر لعام 2019 في تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي KORA ONLINE TV اليوم:

مشاهدة بث مباشر KOOORA 4 GOAL بدون تقطيع، رابط ماتش الأهلي (كورة لايف)، وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي النجم الساحلي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد بركات، كما ستنقل قناة "تونس الرياضية" المواجهة المرتقبة.





ويمكنكم استقبال قناة تونس الرياضية على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد: 10795 V، 11658 V، كما يمكن استقبال القناة علي القمر الصناعي عرب سات على تردد، 11727 H، معدل ترميز 27500.

كما يمكنكم متابعينا الكرام استقبال قناة تونس الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي على قمر هوت بيرد عبر تردد 12149 (v) بمعدل ترميز 27500 (3/4) باستقطاب عمودي.



