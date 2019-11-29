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هل ليس لأصحاب الأعذار صلاة.. الإفتاء تجيب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:19 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "الفيسبوك"، جاء فيه: "إنه طلب من خطيب الزاوية التي يصلي بها بأن يقصر في الخطبة؛ لأنه رجل مسن عمره 80 عامًا، فرد عليه الشيخ: ليس لك صلاة، فهل ليس لأصحاب الأعذار صلاة؟".

وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها، أن الشيخ المسن إذا قام بالذهاب إلى المسجد، وصلى الجمعة صحت منه، وسقطت عنه فريضة الظهر، وأخذ ثواب الجمعة والجماعة، ويستحب للإمام أن يقصر الخطبة ويهتم بها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ» رواه مسلم، وألَّا يكون التطويل يشق على المسلمين ولا يضرهم.

ويندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» رواه النسائي.
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