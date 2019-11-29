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القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:14 م
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وزير الثقافة
وزير الثقافة
يارا أحمد - تصوير: عبير أحمد
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اختتم اليوم فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

وتم اقامة الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، واخرجه هشام فتحي، وقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.

و بدأت مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام:

* جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان: "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي - تونس فرنسا لبنان.

* تنوية خاص : "فخ" إخراج ندى رياض – مصر - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

* تنوية خاص : "تماس" إخراج سمير سرياني- لبنان - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

* جائزة لجنة التحكيم: "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

* جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير: "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري – فلسطين- مسابقة سينما الغد للأفلام القصير.

* جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "اعتقال" إخراج أندريه كون- رومانيا- مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

* جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم: "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا - كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين - مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

* أحسن فيلم غير روائي: "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات- مسابقة آفاق السينما العربية.

* أحسن أداء تمثيلي- الممثل على ثامر – "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.
* جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة : "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان - مسابقة آفاق السينما العربية.

* جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم: "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

* جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار: "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان.

* جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي": "أبناء الدنمارك" إخراج علاوي سليم- الدنمارك.

* جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار: "احكيلي" إخراج ماريان خوري- مصر.

* جائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني: "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية.

* جائزة أحسن ممثلة: جودي ان سانتوس عن فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية.

* جائزة أحسن ممثل: خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة- المسابقة الدولية.

* جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم "بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة الدولية.

* جائزة الهرم البرونزي مناصفة: "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا- المسابقة الدولية.

* جائزة الهرم البرونزي مناصفة: فيلم "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- المسابقة الدولية.

* جائزة الهرم الفضي: فيلم "شبح مدار" إخراج باس ديفوس- بلجيكا المسابقة الدولية.

* جائزة الهرم الذهبي: فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة، - المسابقة الدولية.
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
القائمة الكاملة لجوائز الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي.. احكيلي يفوز بجائزة ٢٠ ألف دولار (صور)
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