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مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:09 م
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الاهلي
الاهلي
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شاهد بث مباشر KORA STAR مباريات دوري أبطال إفريقيا ONLINE، ويستضيف الملعب الأولمبي في "رادس" بتونس المواجهة النارية بين الأهلي المصري والنجم الساحلي، في افتتاح دور المجموعات للبطولة الإفريقية بالموسم الحالي 2019 – 2020، تابع رابط ماتش الأهلي كورة لايف بدون تقطيع.

موعد بث مباشر COOL KORA مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي:
مشاهدة بث مباشر KORA LIVE مباراة الأهلي اليوم الجمعة 29 – 11 – 2019، تابع البث المباشر لمباريات البطولة الإفريقية NOW، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، تابع بث مباشر ALAAN TV مباراة المارد الأحمر.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي YALLA SHOOT اليوم:
تابع بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا MATCH WEEK عبر رابط البث المباشر YOUTUBE، مشاهدة المباراة النارية بين الأهلي والنجم الساحلي اليوم الخميس بدون تقطيع عبر رابط KORA ONLINE TV، متابعة البث الحصري لمباريات البطولة الإفريقية علي KOOORA4LIVE.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا اليوم:
تشاهدون البث المباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي اليوم الجمعة 29 نوفمبر، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، حيث تنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة بي إن سبورتس BEIN SPORTS HD 1 بتعليق المميز (محمد بركات)، كما يمكنكم متابعة بث مباشر YALLA LIVE لمباراة الأهلي عبر روابط البث المباشر KORA HA7SRY عبر موقعنا الفجر الرياضي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجم الساحلي YALLA LIVE اليوم الجمعة:
من المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة النجم الساحلي اليوم الجمعة بتشكيل مكون من COOL KORA:
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.
خط الهجوم : جونيور أجايي.

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