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عازر: رئيس الشركة الألمانية للحفارات منبهر بالسيسي ويضع صورته في مكتبه (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:11 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، تفاصيل انبهار رئيس الشركة الألمانية للحفارات بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس السيسي كان طبيعيًا، كان بيقولهم إحنا معندناش إمكانيات ألمانيا فساعدونا، ولما تساعدونا هتساعدوا نفسكم".

وأضاف "عازر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامجه "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الشركة الألمانية للحفارات أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان وطني عظيم، وأن الجميع يجب أن يساعده.

وأشار إلى أن رئيس الشركة الألمانية للحفارات وضع صورته مع الرئيس السيسي في مكتبه، ويفتخر بها للغاية، متابعًا: "كل ما بيروح في حتة بيفتخر بمقابلته مع الرئيس السيسي"، مستكملًا: "الرئيس السيسي يكتسب كل من يقابله كصديق له".
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الكلمات المفتاحية

هانى عازر توك شو الرئيس السيسى

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