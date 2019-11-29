الدولار يرتفع أمام الجنيه في الأسبوع الأول من ولاية طارق عامر

شهدت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعه 29 -11-2019 استقرار بالبنوك، بعدما أنهي اسبوعة على ارتفاع بقيمة قرشا واحدًا.

وجائت ارتفاعات الدولار مقابل الجنيه، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي التجديد لطارق عامر في منصبة كمحافظ للبنك المركزي لمدة اربعة سنوات جدد، وهو ما لقي قبولا كبيرا في الأوساط المصرفية، وتأيد أكثر من ثلث البرلمان.

وأظهرت تقارير من البنك المركزي، أن الدولار شهد ارتفاعا بقيمة 1 قرشا أمام الجنيه خلال تعاملات هذا الاسبوع، ليسجل بنهاية تعاملاته نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه بعدما كان قد بدأ تعاملاته عند مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

استقرارسعر الصرف الدولار هم تحديات امام "عامر"

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه من التحديات التى ستكون أمام طارق عامر خلال فترة ولايتة الجديدة.

وكان سعر صرف الدولار حقق تراجعا بقيمة 10% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر إلا أن تلك الترجعات توقفت بداية من تعاملات شهر نوفمبر الجاري.

ويتوقع عدد كبير من بنوك الاستثمار أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرار حول مستويات 16 جنيه حتى نهاية 2019.

اسعار الدولار اليوم 29-11-2019 :





وسجلت اسعار صرف الدولار اليوم نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع فب بنك المصري الخليجي ومصر ايران، وحقق في بنوك بنك قناة السويس و كريدي اجريكول المصرف المتحد نفس الاسعار، بينما حقق في بنك البركة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى وبنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وحقق في البنك العربي الافريقي والبنك التجاري الدولي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.