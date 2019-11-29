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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط الاهلي WATCH ONLINE

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:00 م
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بوابة الفجر
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كورة فور جول بث مباشر مباراة النجم الساحلي التونسي ضد النادي الأهلي، KORA 4 GOAL، في مباراة صعبة وقوية ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جول العرب حيث يفتتح الملعب الأوليمبي برادس أبوابه في التاسعة من مساء اليوم، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل المارد ضيفًا على أبناء سوسة، GOALEL3ARB الأهلي يبدأ مشوار استعادة الأميرة السمراء من الأراضي التونسية.

كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي وحقيقي بعدما نجح في الفوز في سبع مواجهات متتالية منذ توليه المسئولية الفنية، KORA ONLINE، فايلر يدخل المباراة لتقديم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء.

كورة جول ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA GOAL، ملعب رادس يستضيف مباراة نارية بين النجم الساحلي التونسي والأهلي بالمعترك الإفريقي.

موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي بدوري الأبطال
وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه النجم الساحلي ضد الأهلي بدوري الأبطال
وتُذاع مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية.

كورة بلس كما أعلنت قناة تونس الوطنية الرياضية، عن إذاعة المباراة بشكل مجاني خدمة لمتابعيها في الوطن العربي، KORA PLUS النجم الساحلي يستضيف الأهلي في رادس.

تاريخ مواجهات الفريقين
كورة حصري حيث إلتقى النجم الساحلي والأهلي، في 13 مواجهة سابقة على مستوى جميع البطولات، حيث فاز المارد الأحمر في ثلاث مواجهات، وهو نفس عدد فوز الفريق الساحلي، بينما حسم نتيجة التعادل 7 مرات بين الفريقين، KORA7ASRY شاهد الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في رادس.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النجم الساحلي التونسي ضد الأهلي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.
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