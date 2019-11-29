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أنفاق الإسماعيلية.. معجزات هندسية بمعايير عالمية على أرض مصر (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:00 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، الجزء الثاني من الفيلم التسجيلي "مصر من السما" والذي يستعرض عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ومنها مشروع أنفاق الإسماعيلية.

حيث أوضح الفيلم التسجيلي، أنه أصبح هناك حاجة لمضاعفة حجم الموانىء وذلك بعد مضاعفة حجم قناة السويس، فعلى ساحل البحر المتوسط ببورسعيد تم إنشاء ميناء شرق بورسعيد، والتي تمتد إلى مسافة 7 أميال.

فكانت رحلة عبور قناة السويس تستغرق ساعات إذا لم يكن أيام، ولكن قريبا لن تستغرق الرحلة أكثر من 20 دقيقة، حيث تم تنفيذ أنفاق الإسماعيلية الجديدة وعددهم 4 أنفاق، حيث سيسمح كل نفق بعبور 50 ألف سيارة يوميا، وسيتم مسح كل سيارة من الداخل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فضلا على أن السيارات ستخضع جزء منها للتفتيش بنظام الإشعة السينية، وجزء بالأشعة المقطعية.
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