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عاجل.. السيطرة على حريق في شونة مصنع كتان بالغربية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، من السيطرة على حريق بشونة مصنع للكتان بنطاق قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، قبل امتداد اشتعال النيران به إلى باقي المنازل المجاورة والمصانع دون وقوع أي خسائر في الأرواح والبشرية.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجده بالمديرية يفيد باندلاع حريق بشونة مصنع للكتان بقرية شبراملس بدائرة مركز زفتى.

وانتقلت القيادات الأمنية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بـ8 سيارات من قوات الحماية المدنية سعيًا في السيطرة النيران قبل امتدادها للمنازل السكنية ومساكن المواطنين وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وأفادت التحريات الأمنية أن سبب اشتعال نيران الحريق عقب سيجارة حسب ما قاله شهود العيان في محضر الواقعة.
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الكلمات المفتاحية

مصر حريق الحماية المدنية اخبار

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