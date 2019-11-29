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«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط الاهلي beIN مجانًا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، في قمة منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية وخاصة العربية، كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر بين ماتش لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين النجم الساحلي ضد الأهليALahly live stream، حيث يعول الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم المغربي وليد أزارو، وحسين الشحات وجونيور أجايى ورمضان صبحي.

بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي
كورة جول ALahly KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، المقرر انطلاقها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات.

يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأحمر، نظرًا لقوة منافسه التونسي الذي يمتلك ترسانة هجومية نارية.

بث مباشر لمباراة الأهلي والنجم الساحلي كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، المدثير الفني للأهلي، لمواصلة نتائجه الإيجابية مع المارد الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.

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