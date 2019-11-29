Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا CAF Champions League

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
محمد الصو
Advertisements
انتهى منذ قليل الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتُقام المباراة حاليًا على الملعب الأوليمبي برادس في تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وبدأت المباراة بطريقة حماسية من جانب النادي الأهلي، رغبة منه في إدارة هدف التقدم حيث شهدت بداية المباراة شن الهجمات المتتالية على حارس الفريق الساحلي.

وشهدت الدقيقة العاشرة إشهار الحكم البتسواني الكارت الأحمر المُباشر لصالح أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، بداعي تعمده دفع مهاجم المنافس خارج منطقة الجزاء.

وظهرت ملامح الغضب على الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر المدير الفني، اعتراضًا على قرار الحكم حيث حدثت اشتباكات بين الجهازين الفنيين قبل أن يتدخل الحكم لإنهاء الأمر.

وكاد ياسين الشيخاوي مهاجم الفريق التونسي، من إدراك أول أهداف المباراة، في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعد استلامه تمريره داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس الشناوي، ولكن يطيح بها خارج الشباك.

وحاول فايلر، إغلاق الناحية الدفاعية والتي تأثرت بطرد أيمن أشرف، حيث أجرى تبديلًا بنزول محمد هاني بدلًا من وليد سليمان، للحفاظ على الصلابة الدفاعية.

ورغم النقص العددي الذي واجهه المارد الأحمر، ظل الفريق في حالة هجوم على المنافس وشن العديد من الهجمات المتتالية بهدف إدراك التقدم.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي" والتي تُقام بينهما مباراة حاليا في ملعب الجوهرة الزرقاء بأن درمان لحساب نفس الجولة.

ولم يتذوق الأهلي، طعم الفوز على النجم الساحلي التونسي، في تونس من قبل حيث انتهت جميع مبارياته هناك سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويطمح النادي الأهلي، للتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ ما يقرب من ستة أعوام، وتحديدًا عقب الفوز بنهائي عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كورة مباراة الاهلي يلا شوت الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري أبطال افريقيا نتيجة مباراة الاهلي اليوم موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر مشاهدة قناة بي ان سبورت كول كورة مباراة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي كورة اون لاين مباراة الاهلي قناة مفتوحة مباراة الاهلي قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي في الجول مباراة الاهلي طرد أيمن أشرف شاهد مباراة الاهلي رابط مباراة الاهلي بي ان سبورت دوري ابطال افريقيا

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORT HD.. شاهد مباراة الاهلي مجـانًا

منذ 42 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

منذ ساعة و 25 دقيقة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ ساعتين

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 3 ساعات

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ 36 دقيقة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ ساعة و نصف

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط الاهلي WATCH ONLINE

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. عرض بلجيكي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

عودة رامي ربيعة لمواجهة الاهلي والنجم الساحلي

هزيمة تاريخية وثلاث ألقاب... تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي

كورة لايف ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت beIN SPORT رابط ماتش الاهلي elhly

مجلس الأهلي يؤازر الفريق أمام النجم من ملعب رادس

«شووت NOW» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش TIME AHLY يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YOUTUBE AHLY

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:58 م

«يلا شوت الجديد» NOW AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

09:00 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط الاهلي WATCH ONLINE

10:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

07:56 م

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي RAMADAN SOPHY

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status