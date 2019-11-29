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سيامة كاهنين جديدين لخدمة قرى شبرا الخيمة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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سيامة كاهنين جديدين
سيامة كاهنين جديدين
حازم رفعت
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ترأس الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للاقباط الارثوذكس، القداس الإلهي، اليوم الجمعة من كنيسة مار جرجس ( مقر المطرانية).

وخلال صلاة الصلح قام نيافته بطقس رسامة اثنين من خدام الإيبارشية في درجة القسيسية، وهما الشماس أمجد صالح باسم القس تادرس، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ومار بولس بقرية قلما، والشماس ميلاد مكين، كاهنًا باسم القس بيشوي على كنيستي السيدة العذراء بقرية المنيرة، والمريمات بقرية الحوالة.

وسافر الكاهنان الجديدان إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

يذكر أن الاقباط الارثوذكسية، قد بدأوا، الثلاثاء، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة.

والكنيسة تضع صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرُغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.

ومن المُقرر أن تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.

ومدة الصوم لهذا العام يستغرق 42 يومًا فقط بدلًا من 43؛ لأنه فى السنة السابقة لعيد الميلاد يكون شهر النسىء فيها 6 أيام، بمعدل يومًا زيادة عن السنوات البسيطة فيتم انتقاصه من مده الصوم السابق لعيد الميلاد فيصبح 42 يوما بدلا من 43 يوما.
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الكلمات المفتاحية

شبرا الخيمة الكنيست القداس الإلهى الانبا مرقس الأنبا بيشوي

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